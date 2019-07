Porto, lavoratori del Centro Smistamento Merci verso lo sciopero

Genova - «Stato di agitazione e blocco delle prestazioni straordinarie per i lavoratori dell’impresa portuale Centro Smistamento Merci sulle tematiche relative a organizzazione del lavoro, sicurezza, rinnovo dell’accordo sulla flessibilità e passaggio al CCNL Porti»: Filt Cgil e Uiltrasporti hanno scritto all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e all’azienda per chiedere un incontro chiarificatore circa il contenzioso che coinvolge i due soggetti.



«L’azienda ha comunicato l’avvio di un percorso di riduzione drastica dei volumi di merci movimentata, motivando questa incomprensibile scelta anche a causa di gravi inadempienze dell’Ente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Riteniamo inaccettabile e gravissimo il comportamento di CSM, soprattutto nei confronti dei lavoratori che sono i principali artefici degli ottimi risultati conseguiti negli ultimi anni, ma che rischiano di essere anche gli unici a pagare colpe non loro e a finire in mezzo a un contenzioso tra impresa e Ente. L’azienda, inoltre, intende convocare i sindacati per presentare un piano di smaltimento ferie obbligatorio per tutti i dipendenti».



«A seguito dell’assemblea dei lavoratori, avvenuta nella giornata di ieri 11 luglio, Filt Cgil e Uil trasporti chiedono un incontro urgente presso l’AdSP con l’azienda per affrontare, una volta per tutte, le tematiche che danneggiano i lavoratori. Ci riserviamo, fin da ora, di proclamare sciopero nel caso in cui non arrivasse la convocazione richiesta e le risposte non fossero soddisfacenti per i lavoratori», concludono.