Poste Italiane, emessi i francobolli di Natale

Genova - Poste Italiane comunica che oggi 1 dicembre 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico emette due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Ricorrenze” dedicati al Santo Natale, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€ (soggetto pittorico) e Bzona1 pari a 1,15€ (soggetto grafico).



I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Tiratura ottocentomila esemplari per ciascun francobollo.

Fogli da ventotto esemplari per il francobollo con soggetto pittorico e da quarantacinque esemplari per il francobollo con soggetto grafico.



Bozzetti a cura del Centro Filatelico dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per il francobollo con soggetto pittorico; Bruno Prosdocimi per il francobollo con soggetto grafico.



La vignetta per il francobollo con soggetto pittorico riproduce una tavola attribuita a Benvenuto di Giovanni denominata “Madonna con Gesù Bambino e Santi”, conservata presso la Chiesa di Santa Maria Maddalena di Saturnia.