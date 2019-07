Poste Italiane, i risultati tutti con il segno più

Genova - Poste Italiane chiude i risultati del primo semestre 2019 con un utile netto in crescita del 4% a 763 milioni nel confronto con lo stesso periodo del precedente esercizio. Nel secondo trimestre +30% per l'utile netto a 324 milioni (+29% l'utile netto normalizzato a 339 milioni) con un risultato operativo in crescita del 32,5% a 464 milioni.



«I risultati del secondo trimestre sono un'ulteriore pietra miliare lungo il percorso delineato dal

piano Deliver 2022 - commenta l'Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante - Tutti i settori operativi hanno dato un contributo positivo alla crescita dei ricavi, mentre continua a ridursi la dipendenza dalle plusvalenze. Data la maggiore visibilità sul 2019 - aggiunge - confermiamo gli obiettivi previsti per la fine dell'anno. Al fine di allinearci alle migliori pratiche di mercato, abbiamo deciso di riconoscere un acconto sul dividendo e stiamo considerando tutti le fasi necessarie per avviare il processo che consentirà il pagamento dello stesso, nel quarto trimestre, ai nostri azionisti».