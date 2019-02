Poste Italiane, spese sotto controllo con l´app Bancoposta

Genova - Con l’App BancoPosta è ancora più facile e sicuro controllare i movimenti del proprio conto corrente grazie alla nuova funzione “Le tue spese”, un vero e proprio “assistente finanziario personale” digitale che consente di avere sempre un quadro chiaro ed aggiornato del proprio conto. La nuova applicazione si aggiunge ai numerosi servizi offerti dal conto, come la Carta di debito BancoPosta, una per ciascun intestatario, che permette di prelevare contante in tutti gli Uffici Postali senza commissione ed eseguire pagamenti sui siti internet e nei punti vendita di tutto il mondo convenzionati Mastercard, il carnet di assegni incluso, il servizio di Internet e Mobile Banking, le Notifiche Informative e Alert.



“Le tue spese” coniuga le opportunità offerte dallo smartphone alle potenzialità di una piattaforma di Personal Financial Management all’avanguardia nel mercato europeo, permettendo di impostare obiettivi di spesa e gestire il proprio budget in modo efficace, anche grazie alle notifiche personalizzate e ai report mensili sulle spese.



L’applicazione divide automaticamente ogni uscita per categoria merceologica (per esempio: cibo e spesa, motori e trasporti, tempo libero e viaggi), permettendo all’utente di personalizzare le diverse categorie e fissare per ognuna un obiettivo di spesa, con notifiche automatiche che segnalano eventuali “sforamenti”. Le operazioni non ancora contabilizzate vengono visualizzate in modo chiaro, mentre l’impostazione grafica, semplice e intuitiva, utilizza nel modo più efficace lo spazio limitato disponibile sullo schermo dello smartphone, consentendo al correntista di tenere sotto controllo in tempo reale i movimenti in entrata, quelli in uscita e il saldo.



Con il Conto si accede anche al programma Sconti BancoPosta per risparmiare tutto l’anno facendo acquisti con la carta di debito BancoPosta nei negozi convenzionati; il Conto BancoPosta, inoltre, permette l’accesso ad una vasta gamma di servizi tra cui prestiti e mutui, polizze assicurative e prodotti di risparmio e investimento.