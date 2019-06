Presentato il funzionamento del registro telematico della nautica da diporto

Genova - Il Capo Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Elisa Grande, e il Direttore Generale del Trasporto Marittimo, Mauro Coletta hanno presentato presso il MIT il funzionamento del Registro Telematico della nautica da diporto. La sperimentazione delle unità da diporto in forma telematica è iniziata lo scorso aprile e terminerà a novembre.



«E’ un’attività fondamentale per dare certezza e nuovo slancio alle vendite del comparto che arriva al termine di un lungo iter che ci ha visto fortemente impegnati. La legge è finalmente in vigore con piena soddisfazione di UCINA Confindustria Nautica, unica associazione di categoria accreditata a tutti i tavoli tecnici, ai quali ha lavorato intensamente per oltre tre anni” – dichiara la Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria. “Ringrazio il Direttore Coletta e tutta la struttura del Ministero per l’intensa attività di confronto con UCINA Confindustria Nautica che ha portato al Decreto attuativo del Registro. Presto saranno licenziati due ulteriori decreti sul Mediatore marittimo del diporto e sul Titolo professionale semplificato per imbarcazioni, anche questi frutto del proficuo lavoro svolto in questi mesi».