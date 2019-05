Presentato il programma del `Port Day` negli scali di Genova e Savona

Genova - Il Port Day 2019 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale sarà ricco di eventi che partiranno venerdì e sabato 10 e 11 maggio a Savona e proseguiranno dal 16 al 18 maggio a Genova.



Mentre da venerdì 10 a sabato 11 maggio a Savona e da giovedì 16 a sabato 18 maggio a Genova l'appuntamento è con il Port Day dei Piccoli, l'appuntamento dedicato ai più piccoli organizzato in collaborazione con l'associazione Il Porto dei Piccoli.



In Vecchia Darsena a Savona e al Porto Antico a Genova laboratori, spettacoli teatrali dedicati alle scuole elementari e in generale a tutti i bambini. Inoltre sabato 11 a Savona sarà possibile visitare il bacino portuale con l'imbarcazione degli Ormeggiatori e dei Piloti del Porto, salire a bordo di un rimorchiatore, scoprire i nodi marinareschi con la Lega Navale e incontrare la Capitaneria di Porto.



Nell'ambito del Port Day genovese giovedì 16 maggio sarà la giornata dedicata alla Capitaneria di Porto che darà la possibilità ai ragazzi di visitare le unità navali della Guardia Costiera, la Sala Operativa della sede di Genova e di partecipare ad una conferenza sulle immagini e le fonti di archivio per la storia di Genova sul mare. Venerdì 17 alle ore 9 si terrà invece a Palazzo San Giorgio l'iniziativa "Il Porto incontra gli studenti" riservato alle scuole secondarie in collaborazione con Spediporto, Assagenti e Agenzia delle Dogane.



Per sabato 18 maggio è prevista l'apertura straordinaria di Palazzo San Giorgio con tre visite guidate (con orario 10/11/12), realizzate grazie alla consueta collaborazione con la delegazione Fai di Genova e l'apertura straordinaria del Genoa Port Center (visita prevista per ore 11).

L'ingresso è libero per entrambe le visite ma è obbligatoria la prenotazione (fino ad esaurimento dei posti disponibili) all'indirizzo e-mail portday@portsofgenoa.com.