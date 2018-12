Qualità della vita, la fotografia del Sole 24 Ore: Genova male per i reati legati agli stupefacenti

Il capoluogo ligure è al 100esimo posto per scippi e borseggi e al 93esimo per rapine

Genova - La qualità della vita a Genova è peggiorata: è emerso dall’indagine annuale effettuata dal Sole 24 Ore con il capoluogo ligure che si posiziona al 56esimo posto perdendo otto posizioni. Il quotidiano economico-finanziario ha scattato una fotografia delle città italiane scegliendo di inquadrare la gestione del benessere tramite 42 valori per ogni provincia, tutti riferiti al 2017 o al 2018.



Fotografia - «Genova è in particolare la peggiore in graduatoria per delitti legati alla droga, ma segna il passo anche in altre aree relative alla sicurezza. Scorrendo i valori presi in considerazione, emerge come Genova sia ultima in classifica (107esima) quanto ai delitti di stupefacenti (numero ogni 100mila abitanti nel 2017, in base a una elaborazione del Sole su dati di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno). Ed è 100esima per scippi e borseggi, e 93esima per rapine».