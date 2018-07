Qui Group, sindacati e lavoratori: «Futuro incerto, siamo preoccupati»

Genova - «A seguito dell'incontro con l'azienda Qui Group, avvenuto oggi e richiesto urgentemente dalle Organizzazioni sindacali territoriali, abbiamo nostro malgrado preso atto dell'insufficienza di risposte da parte della stessa in merito al futuro dei lavoratori e alla tenuta aziendale. La Qui! Group rinvia alla prossima settimana ogni comunicazione sulle soluzioni che intende attivare, senza darci però date precise. Ci riteniamo quindi decisamente insoddisfatti e preoccupati e abbiamo chiesto che l'azienda attivi in tempi brevissimi tutte le soluzioni possibili atte a mantenere l'occupazione comunicando tempestivamente la data del prossimo incontro»: lo hanno dichiarato Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil Genova.



Preoccupazione - «Con l'incontro di oggi, ci aspettavamo soluzioni e strategie da parte del Gruppo QUI! in risposta alla richiesta di chiarimenti che i sindacati hanno portato al tavolo in nostra rappresentanza. Soluzioni e chiarimenti che oggi non abbiamo ricevuto - hanno dichiarato i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo Qui - Esprimiamo quindi e ancora grande preoccupazione per il nostro futuro, nonostante la fiducia nella tutela sindacale e nelle rassicurazioni che l'azienda continua a consegnarci. Per quanto i fatti dicano che ad oggi i nostri stipendi siano stati erogati puntualmente, esprimiamo delusione sui mancati contenuti che l'azienda ha portato al tavolo. Confidiamo che tutti insieme sapremo mettere al primo posto la tutela dell'occupazione».