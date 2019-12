Raccolta differenziata, arriva il punto di Legambiente

Genova - L’economia circolare, i numeri della raccolta differenziata, l’impegno per la riduzione della plastica, la chiusura del ciclo dei rifiuti, gli acquisti verdi nelle amministrazioni, le migliori pratiche in ambito di rifiuti, i comuni ricicloni e quelli rifiuti free che verranno premiati. Sono questi i principali temi che saranno discussi il 18 e 19 dicembre nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova in occasione dell’EcoForum Rifiuti, la campagna di Legambiente Liguria che ogni anno fa il punto insieme a amministratori locali, studenti, imprenditori, cittadini e alle associazioni del terzo settore su gestione dei rifiuti ed economia circolare nella regione.



“Nell’analisi condotta, i Comuni sopra i 15.000 abitanti rappresentano il vero e proprio ago della bilancia, trovandosi ancora oggi al di sotto del 50% di raccolta differenziata - spiega Santo Grammatico, presidente regionale dell’associazione ambientalista e indica uno dei problemi da affrontare con più urgenza - Rapallo, Savona, Imperia, Genova e Ventimiglia rappresentano quasi la metà della popolazione ligure e il risultato di raccolta differenziata per il 2018 è peggiore del 2017. Evidentemente è necessario adeguare la pianificazione e le conseguenti azioni nel ciclo della raccolta e gestione dei rifiuti come hanno fatto comuni che in un paio di anni hanno visto salire la percentuale di raccolta anche del 30%”



“Obiettivo dell’EcoForum è anche tracciare quelle che sono le buone pratiche nella nostra Regione - aggiunge Federico Borromeo, direttore di Legambiente Liguria - per questo nei mesi scorsi abbiamo girato la Liguria e realizzato cinque video-racconti per fare emergere e dare spazio a chi si impegna”.



I dati del Comune della Spezia restano positivi: la raccolta differenziata è passata da 62,51 per cento del 2017 al 67,43 per cento nel 2018 con un trend in crescita per l’anno in corso, mentre Rialto con il 90,37 per cento resta al top dei comuni ricicloni, ovvero chi supera il 65% di r.d.

“Abbiamo poi raccontato le azioni della grande distribuzione per ridurre gli imballaggi e dell’Università di Genova per diventare plastic free e abbiamo visitato la cartiera di Bosco Marengo dove la carta che ricicliamo da rifiuto diventa nuovo cartone".



“Per la nostra regione - conclude Grammatico - vogliano un futuro basato sull'economia circolare, che incentivi la creazioni di nuovi prodotti e processi che sappiano coniugare la qualità dell'ambiente con la qualità del lavoro e il rispetto della legalità”.