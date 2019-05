Raccolta solidale, donate 37 tonnellate di alimenti

Genova - Risultati oltre le aspettative per la raccolta solidale di alimenti promossa l’11maggio da Coop Liguria per sostenere le associazioni del volontariato impegnate nella lotta alla povertà.



I punti vendita della Cooperativa hanno raccolto complessivamente 37 tonnellate di prodotti, acquistati e donati da Soci e clienti per aiutare le persone in difficoltà.



L’iniziativa ha coinvolto una cinquantina di associazioni e circa 250 Soci Coop volontari, che hanno offerto il proprio prezioso supporto in ogni località.



A Genova, si segnalano gli ottimi risultati dell’Ipercoop L’Aquilone, che ha raccolto 2,2 tonnellate di merci per l’Associazione San Vincenzo, e dei supermercati di Pegli, Corso Europa e Piccapietra, ognuno dei quali ha superato la tonnellata di prodotti raccolti, rispettivamente per l’associazione Città Fraterna, per il progetto La Cambusa e per l’associazione Padre Santo.