Restyling per l´ufficio postale di Ronco Scrivia

Genova - Poste Italiane comunica che da giovedì 20 a venerdì 28 giugno l’ufficio postale di Ronco Scrivia, in Corso Italia 94, sarà interessato da lavori di manutenzione straordinaria per consentire le operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e migliorare il comfort della Sala Consulenza.



Per garantire la continuità del servizio ai cittadini e ridurre al minimo i disagi nel periodo di esecuzione lavori, Poste Italiane ha disposto il potenziamento dell’ufficio di Borgo Fornari, in Corso Trieste e Trento 225, con uno sportello stabilmente dedicato ai clienti di Ronco Scrivia, per tutte le operazioni, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle ore 13:45, ed il sabato fino alle ore 12:45.