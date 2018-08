Riapre l´ufficio postale di piazza Acquaverde

Genova - Poste Italiane comunica che, l’ufficio postale di GENOVA 1, sito in Piazza Acquaverde 12r., al momento chiuso per consentire i lavori di ripristino e messa in sicurezza degli interni, riprenderà la normale operatività lunedì 27 agosto.



La continuità dei servizi ai cittadini, incluso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario, è garantita presso l’ufficio postale di GENOVA 14 in Via Vallechiara 1r. con i seguenti orari: da lunedì al venerdì dalle 08:20 alle 19:05 ed il sabato fino alle 12:35.