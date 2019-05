Riparazioni Navali, Amico&Co: «Preoccupati per l´allungamento dei tempi»

Genova - In merito alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, che ha accolto il ricorso presentato dalla società Saloni Nautici srl contro la Delibera del Comitato di Gestione di ADSP, che aveva disposto la concessione della Darsena Nautica ripartendone gli spazi ad Amico & Co e a Saloni Nautici srl, la società Amico & co dichiara quanto segue.



Delibera - «La sentenza – come è proprio della competenza del Giudice Amministrativo – fonda le sue motivazioni su irregolarità procedurali del percorso amministrativo che ha portato alla delibera. Pur avendo appreso l’intento dell’ADSP di ricorrere al Consiglio di Stato, la società Amico & Co manifesta la propria preoccupazione per l’allungamento dei tempi dovuto all’avvio di un nuovo iter giudiziario, che di fatto blocca le sorti di un intero comparto e le chance di Genova di competere nel settore della grande nautica da diporto».



«La sentenza non ha espresso alcuna valutazione sul merito dei progetti di cui erano portatori I Saloni Nautici e Amico & Co, che hanno entrambi la propria valenza nella direzione di massimizzare l’utilizzo di una infrastruttura importante e strategica per Genova. Amico & Co si augura, pertanto, che le istituzioni e l’amministrazione, insieme alle società interessate, trovino il modo di uscire dall’impasse, per evitare un danno enorme legato all’incertezza dei tempi, al mancato utilizzo dell’infrastruttura e alla mancata realizzazione di investimenti destinati a riqualificare l’area, che in futuro dovrebbe ospitare un Marina per l’accoglienza turistica di Grandi Yacht e lo svolgimento del Salone Nautico».