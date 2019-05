Riparazioni Navali, il Tar accoglie il ricorso di Ucina

Nella delibera dell'ADSP il tribunale ha rilevato la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza

Genova - Il TAR della Liguria ha accolto nel merito il ricorso annullando per illegittimità la deliberazione di ADSP del 31 luglio 2018.



Provvedimento - Il Tribunale ha rilevato la violazione dei principi di parità di trattamento, imparzialità e trasparenza, ai quali il Tribunale ha riconosciuto che debbano uniformarsi le procedure competitive per l’assegnazione delle concessioni demaniali. Conseguentemente, il giudice amministrativo ha ritenuto illegittimo il «provvedimento impugnato con il primo motivo del ricorso, siccome non preceduto da una procedura comparativa caratterizzata da condizioni di effettiva parità di trattamento degli operatori economici».



Ricorso Inoltre, il TAR della Liguria ha accolto «il secondo motivo di ricorso relativamente all’omessa pubblicazione dell’offerta di Amico, adempimento obbligatorio in forza del disposto di cui all’art. 18 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione».

«Apprendiamo con soddisfazione l’esito favorevole della sentenza del Tribunale Amministrativo che ha accolto il ricorso che era stato promosso da UCINA per la tutela del Salone Nautico – commenta il Presidente dell’Associazione, Carla Demaria – Il TAR si è preso il tempo necessario per approfondire le motivazioni del nostro ricorso sul cui esito siamo sempre stati fiduciosi. Oggi, a un mese dalla scadenza del mio mandato, sono particolarmente orgogliosa del lavoro svolto nella direzione di rafforzare la vocazione turistico-ricreativa del diporto nautico per la Città e del Salone Nautico quale motore di sviluppo e promozione del settore e del territorio. Siamo come sempre aperti al confronto con le Istituzioni nell’interesse superiore della collettività».