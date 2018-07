Genova - «La Giunta metta mano al portafoglio e fornisca un adeguato servizio di trasporto pubblico»: lo ha detto questa mattina in aula il consigliere regionale del Pd Pippo Rossetti a margine dell’interrogazione sui disservizi alla linea 15 di Atp nella tratta Chiavari-Genova.



«Dai cittadini della Fontanabuona – spiega Rossetti – arrivano quotidianamente segnalazioni di disagi, evidenziando una fatica diffusa nel muoversi rispettando i tempi lavorativi. Ho chiesto all’assessore Berrino cosa intenda fare per migliorare il servizio e mi ha parlato di ‘incremento marginale’: come a dire che è consapevole del fatto che il numero degli autobus sia insufficiente. Nel bilancio preventivo 2018 la Giunta Toti ha previsto una mancetta da 800 mila euro per il trasporto. Ma non basta. Servono più fondi e un servizio migliore».