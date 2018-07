Saldi al via, Confesercenti: «Grandi aspettative»

Recine: «Bene le iniziative messe in atto dalle associazioni e dal Comune di Genova»

Genova - «La partenza è carica di aspettative, data anche la concomitanza con l'arrivo del primo caldo. Per una città con le caratteristiche di Genova è difficile tracciare un quadro omogeneo ma, almeno per quanto riguarda i quartieri che tradizionalmente giovano dell'afflusso di turisti, i commercianti sono ottimisti. I saldi, poi, più in generale rappresentano l'occasione per valorizzare l'eccellenza della nostra rete di vendita al dettaglio»: lo ha detto Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova.



Eventi - Da questo punto di vista, numerose sono le misure concertate quest'anno dalle associazioni di categoria e dal Comune per promuovere i saldi: «Iniziative come il Costa Zena Festival, il servizio navetta da piazzale Kenney e via Vannucci per piazza Dante ed il parcheggio gratuito concesso per sabato 14 luglio sono tutti esempi virtuosi della sinergia che si è innestata tra imprese e istituzioni, strumento indispensabile per la tutela del tessuto commerciale tradizionale», ha concluso Recine.