Saldi, Confesercenti: «Vendite a macchia di leopardo, meglio nelle zone del centro»

Genova - «Un inizio di saldi come nelle aspettative della vigilia: vendite a macchia di leopardo, meglio nelle zone turistiche del centro, maggiore sofferenza nelle delegazioni. Il primissimo bilancio, comunque, è sostanzialmente in linea con quello dell'anno scorso»: così Francesca Recine, presidente di Fismo Confesercenti Genova, commenta così il primo giorno di saldi estivi 2019.



Giornate - «Una giornata condizionata dal grande caldo, che ha spinto molti a preferire il mare. Molti commercianti - conclude Recine - hanno lamentato una quasi totale paralisi delle vendite negli ultimi dieci giorni, per cui è fisiologico attendersi un effetto saldi, se non in questo primo weekend, di certo nei prossimi giorni. Come sempre, le prime due settimane saranno quelle decisive».