Salone Nautico, presentata la 59esima edizione

A Genova dal 19 al 24 settembre

Genova - Realizzare il Salone Nautico più rappresentativo dell’eccellenza del Made in Italy. Offrire il miglior panorama espositivo in termini di layout e servizi a pubblico ed espositori. Questi sono gli obiettivi del 59° Salone Nautico, organizzato da UCINA Confindustria Nautica a Genova dal 19 al 24 settembre 2019. La presentazione della prossima edizione si è tenuta a Milano, presso la sede de Il Sole 24 Ore, con gli interventi del Presidente de Il Sole 24 Ore, Edoardo Garrone, del Sindaco di Genova, Marco Bucci, del Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti e del Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Carla Demaria, moderati da Antonio Macaluso, editorialista del Corriere della Sera.



Partecipazione - Un’edizione, la 59ima, i cui numeri sono ormai consolidati tanto da dover gestire il surplus di richieste a fronte dello spazio disponibile: «La macchina organizzativa del Salone Nautico è in anticipo del 26% rispetto allo scorso, un dato che conferma che le aziende hanno già programmato dallo scorso anno la partecipazione al Nautico, piattaforma irrinunciabile per lo sviluppo del business – dichiara Alessandro Campagna, Direttore Commerciale del Salone Nautico – Possiamo dire di essere già arrivati al 100% del target prefissato».



Esposizione - Il denominatore comune dell’edizione 2019 del Salone Nautico è rappresentato dallarichiesta di maggior spazio espositivo: nel panorama di yacht e superyacht assistiamo ad un incremento del 28%, con una tendenza maggiore su open e fly; aumenta del 48%la domanda per la vela, sia per quanto riguarda gli entry level sia sul top di gamma, la cui dimensione aumenta ancora (fino a 70/80 piedi). Cresce del 73% la richiesta nel settore dei fuoribordo, dato che rispecchia le ottime performance di questo comparto. Le richieste del mondo degli accessori crescono, anch’esse, del 35%. Nell’insieme il 48% di questo incremento proviene dall’estero. «In termini di brand esposti, ad oggi possiamo crescere solamente del 3% – continua Alessandro Campagna – Abbiamo già dovuto individuare nuove soluzioni tecniche per far fronte all’aumento delle richieste, dall’estensione dei pontili, all’ottimizzazione di alcune aree all’aperto». Un Salone Nautico espressione delle eccellenze anche sul fronte degli sponsor: è firmata BMW l’auto ufficiale della 59°edizione, Breitling si conferma l’orologio ufficiale della manifestazione. Main sponsor, per il secondo anno consecutivo, Fastweb, che rinnova la fornitura free WI-FI a pubblico ed espositori per tutta la manifestazione.



Obiettivo - «Lo scorso anno ha avuto un numero record di visitatori ed era il Salone che seguiva la grave tragedia del Ponte Morandi, quest'anno è il Salone del rilancio e della ripresa, del rilancio e dell'ottimismo, della volontà di Genova e della Liguria di rinascere», ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «Veniamo fuori da una tragedia - ha sottolineato il sindaco Marco Bucci - ma la città ha dimostrato che quando si lavora tutti insieme le cose diventano record. E' un po' come si fa in barca dove non si può scendere o salire come si vuole ma bisogna andare verso un unico obiettivo».



Prodotto - «L'eccellenza è Made in Italy, non siamo solo noi a dirlo. L'eccellenza nel prodotto Salone non è mai mancata ma ora è il momento in cui dobbiamo avere un pensiero più alto. Il nostro benchmark è il Salone del mobile di Milano», ha detto la presidente di Ucina Carla Demaria