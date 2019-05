Scatta Slow Fish: al Porto Antico pescatori da tutto il mondo

La manifestazione durerà fino a domenica 12 maggio

Genova - Prende il via al Porto Antico la IX edizione di Slow Fish: alla manifestazione, in programma fino a domenica 12 maggio, ci sono pescatori provenienti da tutto il mondo, Giappone compreso, stand delle Regioni italiane e 80 delegati della rete 'Slow Food' in arrivo da 20 Paesi.



Manifestazione - «Sarà una quattro giorni con al centro il tema del mare 'bene comune' - ha detto Bernacchini -, un bene comune purtroppo trattato spesso come un contenitore che non è di nessuno". "I visitatori potranno conoscere le buone pratiche della pesca - ha detto Coccolo - la provenienza dei piatti che consumano, i consigli degli chef, i progetti ecosostenibili portati avanti dalle aziende e potranno incontrare direttamente i produttori».