Seabourn Venture, c´è il taglio della lamiera: il lancio per giugno 2021

Genova - Con il taglio della lamiera, si è svolta oggi la cerimonia che segna il primo passo nella costruzione della nuova expedition vessel, Seabourn Venture, della compagnia da crociera extra-lusso Seabourn da parte dei cantieri T. Mariotti, società italiana leader nella costruzione di navi da crociera di lusso, parte del gruppo Genova Industrie Navali. La cerimonia si è svolta a San Giorgio di Nogaro, presso la sede dell’azienda Cimar, alla presenza del presidente di Seabourn, Richard Meadows, ed il Managing Director di

Nave - «La cerimonia del taglio della lamiera è un momento importante nel processo di costruzione di una nave, che nessun cantiere o compagnia da crociera può mai dimenticare - afferma Marco Ghiglione, il Managing Director di T. Mariotti - Siamo molto emozionati per questo nuovo progetto che porterà Seabourn ad avere la sua prima “expedition vessel». Si tratta di un nuovo traguardo nella nostra lunga partnership con Seabourn, che è sempre stata legata agli sviluppi cruciali nelle strategie della compagnia crocieristica. Mentre continuiamo a intensificare la nostra collaborazione con Seabourn, siamo fieri di offrire la nostra esperienza e contribuire, ancora una volta, a un progetto importante che costituirà la nuova frontiera delle crociere ultra-lusso”.



Lamiera - «È un momento emozionante per Seabourn. Il taglio della lamiera significa che stiamo ufficialmente costruendo la nostra prima expedition vessel - spiega Richard Meadows, Presidente di Seabourn - Non vediamo l’ora di vedere questo acciaio trasformato in una nave bellissima. Grazie al design straordinario di Adam Tihany e all’eccellente e attenta capacità di costruzione di Mariotti, la Seabourn Venture sarà senza dubbi una nave senza precedenti nel mondo dei viaggi esplorazione ultra-lusso».



Esplorazione - Il lancio di Seabourn Venture è previsto per giugno 2021, a cui seguirà la nave gemella a maggio 2022. Le navi sono concepite e progettate per i viaggi esplorazione, combinati a un servizio ultra-lusso e personalizzato offerto grazie ad esperti di viaggi e professionisti con una grande esperienza nelle spedizioni, nell'ospitalità e nella crociera di lusso.