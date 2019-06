Silver Economy, Bucci: «Nel 2018 a Genova arrivate oltre 4000 persone»

Genova - «Il rapporto tra chi se ne va e chi arriva a Genova nel 2018 ha segnato più 4 mila persone. E' la prima volta che succede da molto tempo, dopo un lungo trend negativo o di lieve crescita»: lo ha affermato il sindaco Marco Bucci all'apertura dei lavori del 'Silver Economy Forum'.



Attrazione - «Un dato scioccante, molto buono, che non tutti si aspettavano - ha detto il sindaco commentando il trend registrato tre giorni fa dalla Direzione Statistica del Comune. Il fatto che la città attrae più persone giovani e anziane di quelle che se ne vanno significa che almeno una parte ha deciso che è meglio vivere in Liguria piuttosto che altrove. Quando si dice 'in quella città c'è gente molto anziana' - ha proseguito Bucci - in genere per tutti ha un significato negativo: ebbene questo 'sentiment' va cambiato. Nel mondo ci sono dei posti come la Florida, che vivono basandosi sulla silver economy. La terza età in Liguria è una cosa positiva. Il nostro obiettivo è fornire servizi che altrove non ci sono».