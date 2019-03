Durante l'evento si sono esibiti Nile Rodgers, Andrea Bocelli e Matteo Bocelli

Genova - Ieri pomeriggio MSC Crociere, compagnia leader del settore crocieristico in Europa, ha dato ufficialmente il benvenuto all'ultima nave della sua flotta – MSC Bellissima.



Evento - La nuova ammiraglia è stata celebrata durante la tradizionale e affascinante cerimonia di battesimo nel porto di Southampton. Ospiti dell'evento numerose celebrità, VIP, importanti partner di viaggio e media internazionali, oltre ai vertici di MSC Crociere e del Gruppo MSC. Gianluigi Aponte, fondatore, Presidente Esecutivo e armatore del gruppo MSC, sarà presente insieme alle famiglie Aponte e Aponte-Vago. La madrina di MSC Crociere Sophia Loren, la star di Hollywood celebre per il suo stile e l'eleganza intramontabili, ha tenuto a battesimo ufficialmente la sua 14esima nave.



Cucina - MSC Crociere ha annunciato anche la nuova partnership con uno dei migliori chef al mondo, Raymond Blanc, insignito del riconoscimento dell'Ordine dell'Impero Britannico. Premiato con due stelle Michelin, Blanc ha avuto un'incredibile influenza sulla cucina britannica e nel panorama culinario inglese, per celebrare la nuova collaborazione, gli ospiti del varo potranno degustare lo squisito menu che chef Blanc ha ideato per la cena di gala dello Yacht Club. Ed è solo l'inizio della partnership con MSC Crociere, lo chef infatti la onorerà creando un piatto dedicato Elegant Dinner, la cena di gala di bordo offerta a tutti i passeggeri di MSC Bellissima. Raymond Blanc ha commentato: «Non vedo davvero l'ora di collaborare con MSC Crociere ad alcuni entusiasmanti progetti, tra cui la creazione di alcuni dei miei piatti per il menu della Elegant Dinner. Con MSC condivido la passione di voler sempre offrire agli ospiti un'esperienza da vivere e da ricordare, sono certo che assieme faremo vita a momenti memorabili per i commensali di bordo».



A condurre la serata è stata l'affascinante presentatrice e star della tv inglese ITV, Holly Willoughby. Nile Rodgers, stella della Rock and Roll Hall of Fame e tre volte vincitore del Grammy Award, suonerà alcune delle sue hit più famose insieme alla sua band, gli Chic. Sul palco sono saliti anche il famoso tenore Andrea Bocelli con il figlio Matteo Bocelli.



Imbarcazione - MSC Bellissima è la seconda nave della classe Meraviglia ad entrare in servizio. Si tratta di navi progettate per navigare in tutte le stagioni e ricche di funzionalità per i passeggeri, incluse le ultime tecnologie pensate per il confort degli ospiti, come ZOE la prima assistente di bordo virtuale del settore crociere.