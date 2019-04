Spediporto, c´è la conferma di Alessandro Pitto come presidente

Genova - Siamo lieti di informare che il Consiglio Direttivo della Spediporto riunitosi in data odierna, dopo l’assemblea Generale dello scorso 29 Marzo 2019, ha confermato nella carica di Presidente Alessandro Pitto e nominati in quella di Vice Presidenti i Sigg.ri Renzo Muratore (Vice Presidente Vicario), Giulio Baer e Andrea Giachero. Altresì nominato Tesoriere Alberto Verardo.



Il Presidente Pitto in occasione del suo discorso di insediamento ha ribadito il forte impegno della Spediporto al fianco dei propri associati. A partire dalle azioni a tutela della categoria, come nel caso della Class Action contro Autostrade per l’Italia alle attività di servizio e controllo sulle merci, oggetto della neonata PQS Group. Ci impegneremo nel quotidiano ad offrire soluzioni ed opportunità di business ai nostri associati anche utilizzando nuove tecnologie e piattaforme informatiche. “Abbiamo appena trascorso un triennio complicato e durissimo (fallimento Hanjin, normativa SolasVGM e crollo del Morandi)siamo una categoria coesa questo ci darà la forza di affrontare importanti sfide ormai imminenti.”



«Ci attendendono anni difficili ma abbiamo le idee chiare su cosa fare e sulle priorità - ha commentato il direttore generale Giampaolo Botta - A partire dalla ZLS per il Porto di Genova passando per le attività di controllo sulle merci fino ai progetti di digitalizzazione abbiamo in cantiere importanti novità da qui ai prossimi 18 mesi, dobbiamo dare alle aziende le risposte che si attendono e standard prestazionali adeguati».