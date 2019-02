Sviluppo sociale, educativo e culturale: protocollo tra Comune e Compagnia San Paolo

Genova - Il Sindaco di Genova Marco Bucci ed il Presidente della Compagnia Di San Paolo Francesco Profumo hanno sottoscritto oggi il protocollo per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale a Genova per gli anni 2019 e 2020.



Collaborazione - La Compagnia di San Paolo è storicamente impegnata nell’attuare interventi in ambito sociale e culturale a favore della popolazione e del territorio genovese. Nel corso degli anni si è assistito allo sviluppo di una sempre più proficua collaborazione tra il Comune di Genova e la Compagnia che ha portato, tra l’altro, alla realizzazione di programmi complessi quali la riqualificazione e valorizzazione del centro storico genovese (in particolare il distretto museale di Strada Nuova), all’adesione in partecipazione al Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura nonché al sostegno dei principali teatri cittadini che ha portato anche alla nascita del Teatro Nazionale di Genova dalla fusione del Teatro Stabile e dell’Archivolto.



Protocollo - «Oggi la presenza della Compagnia è sempre più radicata sul territorio genovese e, per inquadrare in un contesto sempre più unitario gli interventi sostenuti, si è deciso di sottoscrivere un protocollo quadro per l’attuazione delle azioni per il biennio 2019 e 2020 che renderà sempre più efficace la collaborazione già in essere e permetterà di attivare sperimentazioni innovative in campo sociale e culturale attraverso una coprogettazione condivisa che metta a frutto anche l’esperienza maturata da Compagnia in diversi ambiti ed in diverse città».



Attività - «Nell’ambito delle attività culturali e dell’attrazione turistica si svilupperanno in particolare azioni a sostegno di attrattori culturali e museali, azioni a sostegno di progetti espositivi e Festival e progetti di recupero e rifunzionalizzazione. La Fondazione torinese e il Comune di Genova lavoreranno inoltre insieme con l’obiettivo di contrastare la fragilità economica e sociale, in particolare attraverso azioni a sostegno della domiciliarità, azioni a sostegno delle pari opportunità e delle politiche attive del lavoro, iniziative con carattere di emergenza in favore della popolazione colpita dal crollo del ponte Morandi.



Sostegno - «Importanti interventi per lo sviluppo sociale, educativo e culturale della città per il biennio 2019 – 2020. Questo – sostiene il sindaco di Genova Marco Bucci – è l’obiettivo immediato e concreto che stiamo perseguendo con il sostegno della Compagnia di San Paolo. La Genova del futuro deve essere sempre più vivibile per i suoi cittadini ma anche sempre più attrattiva per i turisti e i visitatori. Come Civica Amministrazione stiamo lavorando verso questo obiettivo, ma il contributo e il sostegno di altri enti ed istituzioni è fondamentale. La firma di questo protocollo-quadro tra il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo - che apprezziamo e ringraziamo per il suo costante impegno a favore del nostro territorio - è un’ulteriore conferma che quando c’è la volontà di collaborare verso una finalità condivisa per il bene della città, i risultati si ottengono: presto e bene»



Missioni - «Con il protocollo che firmiamo oggi – afferma Francesco Profumo, Presidente della Compagnia di San Paolo – intendiamo definire nuove modalità di intervento in stretta collaborazione con il Comune di Genova: la sfida che ci poniamo è quella di stimolare progettualità strategiche per il territorio. In particolare l’intervento della Compagnia prevede due grandi missioni: la prima volta a rafforzare la proposta turistica e culturale della città; la seconda con una finalità sociale per superare al meglio le emergenze e rendere Genova sempre più inclusiva e solidale».