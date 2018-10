Tariffe calmierate per le persone sfollate: intesa Comune-Albergatori

Genova - Nella giornata di ieri l'amministrazione comunale e le associazioni degli albergatori hanno firmato un protocollo d'intesa grazie al quale sono state definite tariffe calmierate per l'ospitalità delle persone che sono state costrette a lasciare la propria abitazione a causa del crollo del ponte Morandi. Erano presenti l'Associazione Albergatori Genova Federalberghi-Confcommercio, l'Associazione Confindustria Genova, Sezione Turismo e Cultura e l'Associazione Assohotel Confesercenti Genova.



L'assessore comunale al commercio e turismo, Paola Bordilli, esprime soddisfazione per il rapporto di collaborazione e per la disponibilità dimostrata dalle associazioni e da molti albergatori, fin dai primi giorni della tragedia.



«Voglio ringraziare le associazioni degli albergatori che dalla sera stessa di quel tragico 14 agosto si sono subito prodigate per la città e l'accoglienza delle persone – sottolinea l'assessore Bordilli – garantendo immediatamente la sistemazione in strutture alberghiere: Un segnale importante di condivisione che fa di Genova una città con un vitale senso di comunità e mostra quanto il suo tessuto economico sia fondamentale».