Tavolo tecnico degli Stati Generali dell´Economia: oltre ai dati tre nuove linee di sviluppo

Genova - Si è riunito questa mattina, nella Sala Giunta Vecchia di Palazzo Tursi, il Tavolo tecnico degli Stati Generali dell'Economia di Genova. Nel corso dell’incontro è stato condiviso e aggiornato, a distanza di circa quattro mesi dalla sua elaborazione, il documento di sintesi relativo al primo stato di avanzamento dei temi oggetto delle quattro tavole rotonde (“Industria ad alta tecnologia”, “Porto e Logistica”, “Infrastrutture” e “Commercio, Turismo e Cultura”), propedeutico alla strutturazione della seconda edizione dell’evento che si svolgerà a Palazzo Ducale – Salone del Maggior Consiglio – nelle due mattinate del 16 e 17 ottobre, dalle ore 9 alle ore 13.



Linee - Ai temi già trattati nel 2017, sempre strategici e prioritari per l’Amministrazione, si aggiungono quest’anno tre nuove linee di sviluppo: il buon esito del primo Silver Economy Forum, inserito a pieni voti tra le linee strategiche e programmatiche dell’Amministrazione. Si darà continuità alle iniziative già avviate per sviluppare nuove attività professionali a supporto di un mondo di over 60, che naturalmente dovrebbero prediligere il nostro territorio; un secondo filone riguarderà i vantaggi che il nostro territorio può offrire alle aziende che qui vorranno insediarsi, in considerazione del minor turn-over del personale e del relativo risparmio economico. Allo scopo e in simbiosi con lo sviluppo del welfare cittadino è già previsto il coinvolgimento dell’AIDP (Associazione Italiana Direzione Personale), di amministratori delegati di grandi e medie aziende delle Regioni limitrofe e di realtà estere; la terza linea di sviluppo avrà come tema lo studio e la progettazione di nuovi master universitari legati alle eccellenze che già il nostro territorio esprime, focalizzati su tematiche “genovesi” quali economia del mare, robotica e ingegneria medicale, oltre a energie rinnovabili e alternative, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori.



Obiettivo - «Andare avanti sempre, nella stessa direzione, a testa bassa – dichiara l’Assessore allo Sviluppo Economico Giancarlo Vinacci – e sempre con lo stesso obiettivo: creare i presupposti affinché i nostri giovani non debbano più lasciare la città. Per farlo, occorre continuare a proporre soluzioni che possano attrarre l'insediamento di nuove aziende. Non leggiamo quindi – conclude Vinacci – il fenomeno “silver economy” solo come attrazione di seniores, ma soprattutto come opportunità di sviluppo per i nostri giovani: la “Silver Call4Ideas”, di imminente lancio, ne sarà la riprova».