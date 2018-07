Terremoto in Carige, Malacalza lascia il Cda

L'annuncio in una nota diramata dalla Banca

Genova - «Ho preannunciato al Consiglio di Amministrazione di Banca Carige l'intenzione di rassegnare le mie dimissioni da consigliere, riservandomi di darne successiva formalizzazione con dettagliata motivazione. Ho rappresentato al Consiglio di Amministrazione che tale decisione è stata tra l'altro determinata dalle recenti dimissioni di altri consiglieri e dai contenuti delle stesse, nonché dal tentativo dell'Amministratore Delegato di delegittimare il mio ruolo di

supplenza del Presidente nell'incontro con la stampa dello scorso 3 luglio, nel quale, anziché smentire la voce di supposte obiezioni della BCE a tale ruolo di supplenza, la ha accreditata con una risposta evasiva e ambigua, nella quale ha comunque affermato la "anomalia" della mia posizione»: lo ha dichiarato l'ing. Vittorio Malacalza in una nota diramata da Banca Carige.



Scelta - «La mia decisione è stata inoltre determinata dalla divulgazione dell'intercettazione della conversazione telefonica tra il sig. Luca Parnasi e il dott. Paolo Fiorentino, che ha assunto per me particolare significato alla luce del fatto che quest'ultimo, proprio nei giorni immediatamente precedenti all'arresto dell'avv. Lanzalone, mi riferì di averlo

incontrato, decantandomene le qualità professionali. In ogni caso intendo continuare a impegnarmi in favore di Banca Carige, nella piena fiducia delle sue potenzialità di consolidamento e rilancio grazie allo sforzo dell'azionariato che ha assicurato il successo del recente aumento di capitale, alle altre operazioni di rafforzamento patrimoniale già attuate, alla capacità e dedizione dei suoi dipendenti e alla vicinanza e fedeltà della sua clientela».



Cda - «La Banca intende confermare la correttezza e veridicità dei contenuti del comunicato stampa diffuso in data 10 luglio 2018 al termine della seduta consiliare in quanto riflette fedelmente quanto deliberato all’unanimità dal Consiglio di Amministrazione all’esito del dibattito consiliare».