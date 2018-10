Terzo Valico, sindacati: «Tensione per la mancata convocazione del ministro Toninelli»

Genova - «Da Genova pronti i pullman per raggiungere il Ministero dei Trasporti il prossimo 9 ottobre. "E' offensivo per la città del primo porto del Mediterraneo che il Ministro non riceva le organizzazioni sindacali per avere certezze sul finanziamento del quinto lotto del Terzo valico»: lo dichiarano Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil di Genova e della Liguria.



«Il nostro senso di responsabilità ci porta ad evitare di manifestare per la città per evitare di mettere in difficoltà ulteriormente la viabilità, già segnata fortemente dalla tragedia del Ponte e dall'immobilismo nocivo del Governo».