Torre Piloti, ecco dove verrà costruita

L'annuncio è arrivato dal segretario generale dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale

Genova - «La nuova Torre Piloti del porto di Genova sarà costruita in un'area di millecinquecento metri quadrati in una zona adiacente ai cantieri Amico, attualmente in concessione allo stesso cantiere e altri della zona. Per questo il Comitato di Gestione, riunito oggi a Palazzo San Giorgio, ha deciso di revocare la concessione in essere»: lo ha confermato il segretario generale dell'Autorità di Sistema del Mar Ligure Occidentale Marco Sanguineri, nella conferenza stampa in cui è stato presentato il bilancio dell'ente.



Concessione - Nella stessa occasione è stato anche deciso di prorogare al 31 dicembre del 2030, allungando di fatto l'accordo di ulteriori 10 anni, la concessione in essere con il Porto Petroli.