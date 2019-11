Toti: `Ilva rischia chiusura per incapacità e malafede`

Genova - Complimenti al Governo! Grazie alle trovate grilline e alla incapacità del Pd Arcelor Mittal fugge dall’Italia. Ilva rischia la chiusura, 20mila persone per strada, i contribuenti italiani costretti a pagare quel che avrebbe pagato Mittal. Ma vi rendete conto? Abbiamo affidato il paese a chi sosteneva di voler fare dell’Ilva di Taranto un parco giochi! Si sì... in realtà ne sta facendo un deserto". Attacco del Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che ha commentato l'annuncio del ritiro dall'acquisto dell'Ilva da parte di Arcelor Mittal: "La decrescita avanza, altro che felice. Lacrime e sangue. Siamo pronti a batterci in ogni modo con i lavoratori e ho già chiesto ai sindacati di vederci subito in Regione per fare il punto sulla situazione genovese e concordare ogni forma di mobilitazione in difesa dell'acciaio italiano. Ecco a voi l'incapacità e la malafede del governo giallo-rosso che nessuno ha scelto, e questi risultati ci fanno capire il perché", così il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook ha commentato l'annuncio del ritiro dall'acquisto dell'Ilva da parte di Arcelor Mittal".