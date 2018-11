Trasporto cargo ferroviario, gli imprenditori al Governo: «Bisogna investire»

Si è svolta al Ducale la terza edizione del Forum di Pietrarsa dal titolo "Da Genova un binario per l’Europa"

Genova - «Infrastrutture ferroviarie obsolete da adeguare (ad esempio il tunnel del Frejus), il mancato rinnovo in Manovra degli incentivi legati alla 'Cura del Ferro' e un ritardo complessivo delle opere già 'in cantiere' (la Tav) mentre il Governo realizza l'analisi costi benefici»: di questo si è parlato oggi durante il forum di Pietrarsa, organizzato da Assofer, in collaborazione con Confetra e Confindustria. L’evento, che si svolge tradizionalmente al Museo Nazionale Ferroviario, quest’anno si è spostato a Genova, a Palazzo Ducale e ha proposto un dibattito dal titolo "Serve ancora al Paese la Cura del ferro?".



Infrastrutture - Al convegno era presente anche il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci: «La città ha un grande bisogno di infrastrutture e dobbiamo fare grandi investimenti. Ci sono 14 miliardi di investimenti che sono sulla carta oggi, alcuni li abbiamo già spesi, e sono il futuro della nostra città. Io ho fatto questo conto – ha spiegato – mettiamo insieme Terzo Valico, Gronda, Piano urbano di Mobilità sostenibile, la grande diga, lo sviluppo del collegamento veloce tra l’aeroporto, la cabinovia che vogliamo fare tra la Stazione Marittima e il forte Begato ed ecco che ci sono 14 miliardi di investimento sul futuro della nostra città». Nel corso della tavola rotonda si è parlato in particolare del Terzo Valico, «Genova non è solo l’ingresso del corridoio Reno-Alpi – ha concluso Bucci – ma anche il porto principale del Nord-Italia. Genova fa parte del corridoio e non possiamo rinunciare a questa opportunità che è un’opportunità non solo per Genova, ma per l’intera Europa».



Viabilità - «Il settore del trasporto su ferro – ha aggiunto Guido Gazzola, Presidente Assoferr - dopo anni di crescita 'importante' ha iniziato a soffrire del rallentamento economico in atto ma anche delle scelte di politica economica che sembrano andare in senso opposto a quanto realizzato fini ad oggi. Dopo la crescita un segno negativo, -0.8% nei primi sei mesi dell’anno. Speriamo – ha concluso Gazzola – che l’incentivo Ferrobonus che sembra non essere stato incluso per il prossimo anno, sia invece riattivato, se no sarà un grave danno per gli imprenditori del settore".



Tav - Nella tavola rotonda la discussione si è fatta vivace quando è stato affrontato il tema della Tav: il commissario straordinario del governo per l'asse ferroviario Torino Lione Paolo Foietta, «ha definito infatti "ipocrita" il "traccheggio" del Governo» e ha avvertito che «dal 2019 in caso di ritardi la perdita sarà di 75 milioni al mese». E proprio durante il Forum è stato ricordato, per quanto riguarda il Corridoio Mediterraneo, come la Francia sia il secondo partner commerciale dell'Italia. Ma nonostante questo il tunnel del Frejus ha 150 anni e ha bisogno di adeguamenti, mentre la linea Genova-Ventimiglia appare tecnologicamente e strutturalmente inadeguata.



Analisi - In chiusura ha preso la parola Nero Marcucci, presidente di Confetra: «Le analisi sui costi benefici delle infrastrutture si faccia a porte aperte - commenta Nereo Marcucci, Presidente di Confetra - e, visto i 9 mesi trascorsi dall'avvio di tale analisi, auspichiamo che i risultati vengano alla luce con ragionamenti puntuali su ogni opera che stiamo chiedendo. Credo sia un dovere arrivati a questo punto, che il Governo ci spieghi se possiamo suggerire delle variabili oppure se è già stato tutto deciso».