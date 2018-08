Trasportounito: sugli autotrasportatori 6 milioni di costi in più ogni mese

Pronta la prima stima sulle conseguenze del crollo del Morandi sulle imprese che operano nel porto

Genova - Costi aggiuntivi per oltre 6 milioni al mese. È questo il primo computo degli oneri che

graveranno sulle imprese di autotrasporto che operano a Genova, nel bacino portuale di

Sampierdarena.



«Una cifra - sottolinea Giuseppe Tagnochetti, coordinatore ligure di Trasportounito Liguria -

che potrebbe anche risultare ben più alta e che assume un peso rilevante anche a livello

nazionale, considerando che sono coinvolte almeno 400 imprese e circa 2000 autisti».

Per stimare con un minimo di attendibilità i danni indiretti, Trasportounito ha calcolato i

chilometri in più, le attese, le ridotte velocità commerciali del trasporto e soprattutto la

perdita di capacità produttiva in termini di consegne al giorno.



«Si tratta - sottolinea Tagnochetti - di una prima stima che non tiene e non può ancora

tenere conto delle conseguenze e dell’efficacia di una serie di interventi infrastrutturali

d’emergenza, come l’apertura della nuova strada a mare nelle aree Ilva e demaniali, la

nuova viabilità completata di lungomare Canepa e le modalità di accesso al nodo

autostradale dell’aeroporto. Azioni che, se messe in atto congiuntamente, dovrebbero

contenere l’impatto operativo ed economico sulle aziende, legato al crollo del Morandi.

“Se saremo chiamati poi ad operare anche in turni notturni, le imprese di autotrasporto si

troveranno ad affrontare un ulteriore aumento dei costi del personale fra il 30 e il 35%,

senza contare la necessità di investire in nuove macchine e operatività».



Alla luce di questa analisi Trasportounito chiede quindi un confronto urgente e serrato

anche con le aziende committenti che, «siamo convinti - conclude Tagnochetti - saranno

responsabilmente coinvolte in un confronto vero e quindi nella messa a punto di nuove condizioni operative di lavoro nonché nella definizione di un sistema tariffario dei servizi di

autotrasporto adeguato allo stato di emergenza».