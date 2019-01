Turismo itinerante in mostra a CarraraFiere

Genova - Arriva questo weekend Vita All’Aria Aperta, con la 17esima edizione di Tour.it - Salone del Turismo Itinerante e Sostenibile - e la 3° edizione di TOURismo in Libertà - Salone della Promozione dei Territori e delle Eccellenze Territoriali in termini di opportunità paesaggistiche, culturali ed eno-gastronomiche. La prossima edizione presenta un notevole ampliamento sia per temi e contenuti che per l’offerta merceologica di tutto il settore turismo e “outdoor”: sono 120 gli espositori presenti e 10.000 i metri quadrati dedicati alla mostra; per Tour.it, oltre ai camper, nuovi, usati, per l'avventura e adattati per disabili, si troveranno accessori camper e campeggio quali tende, verande, sacchi letto, case mobili, carrelli, portamoto, bici elettriche, servizi, editoria specializzata, abbigliamento e accessori per la montagna e una vasta sezione dedicata alla piccola nautica, con barche, gommoni, motori marini, moto d'acqua, servizi e attrezzature per la pesca sportiva. Per TOURismo in Libertà saranno presenti Tour Operator, Agenzie, Parchi Tematici, Campeggi e Aree di Sosta. Un’apposita area sarà dedicata ai Comuni della Riviera Apuana e della Lunigiana, che presenteranno al pubblico la propria offerta turistica, oltre al Comune di Ingolstadt, cittadina tedesca gemellata con Carrara.



IMM_CarraraFiere ha trasformato la manifestazione, inizialmente mostra settoriale del camper, in un evento a carattere esperienziale, affiancando all’esposizione di camper e accessori l’offerta turistica del salone TOURismo in Libertà, e creando numerose nuove iniziative d’interesse per il visitatore, oggi sempre più attento, curioso, interconnesso e desideroso di avere occasioni di aggiornamento, confronto e condivisione di esperienze.



Vittorio Dall’Aglio, presidente nazionale Assocamp, nell’annunciare la partecipazione dei concessionari toscani aderenti all’associazione, a garanzia di una presenza qualificata sotto l’egida della stessa Assocamp, dichiara la propria soddisfazione per il lavoro portato avanti con IMM_CarraraFiere: “Sono molto soddisfatto della sinergia in essere tra Assocamp Nazionale e territoriale e gli organizzatori della manifestazione. Stiamo lavorando tutti insieme per gli anni a venire, con la volontà di costruire un evento dalla formula innovativa. Come Assocamp nazionale, ma anche come mia visione personale, ritengo che le fiere territoriali abbiano una rilevanza strategica, perché vanno a promuovere le attività specifiche dei territori interessati supportando le realtà economiche operative su quei territori. In questo particolare momento storico ho apprezzato lo sforzo degli organizzatori di Vita all’Aria Aperta che hanno saputo, con notevole lungimiranza, ampliare le merceologie dell’evento, consapevoli della molteplicità degli aspetti legati alle tante “anime” del turismo di oggi. Sono convinto che il camper possa e debba fungere da “leva” per il turismo nelle sue varie forme, essere in sintesi il primo strumento da cui partire per fare turismo.”

In questo contesto si inserisce la rappresentanza dei 17 Comuni della Provincia di Massa-Carrara, che illustreranno la propria offerta culturale, paesaggistica ed eno-gastronomica. I Comuni in questione si presenteranno già nella forma degli “Ambiti Territoriale Omogenei ” indicati dalla legge regionale n.24 del 18/05/2018 quali “strumenti ottimali di organizzazione turistica” quindi come “Riviera Apuana” – con Massa, Montignoso, Carrara e la sua gemellata Ingolstadt – e “Lunigiana Ambito Turistico”, con Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Tresana, Villafranca in Lunigiana e Zeri.



Così il Presidente di IMM_CarraraFiere, Fabio Felici: “La presenza dei Comuni, che avranno modo di illustrare la propria offerta turistica non solo attraverso lo stand in fiera, ma anche con le presentazioni dettagliate al pubblico all’interno del calendario di incontri dell’Agorà, così come l’inserimento della nuova sezione “Speciale Cammini” testimoniano la nostra volontà di intercettare e attrarre il visitatore che va alla ricerca di nuove mete, occasioni e percorsi turistici di nicchia, non accontentandosi più delle sole destinazioni ben note al grande pubblico. Siamo in una fase in cui al turismo di massa si stanno affiancando nuove formule di viaggio “slow” e sostenibile, in cui cresce la partecipazione alle attività outdoor come trekking e cicloturismo, e in cui una “fiera” non può più limitarsi a mostrare beni e servizi, ma farsi occasione d’incontro fra persone che condividono interessi comuni. Ne abbiamo avuto un perfetto esempio con le oltre 400 iscrizioni ricevute per la Camminata sulla Via Francigena che abbiamo proposto per domenica 3 febbraio, con molte presenze anche da fuori regione.”



Per informarsi in dettaglio su tutte le iniziative e le aziende partecipanti è disponibile il sito: www.vitaallariaaperta.it . Aggiornamenti giornalieri sulla pagina Facebook @vitaallariaaperta. Ricordiamo la disponibilità per tutti, camperisti inclusi, di usufruire gratuitamente degli ampi parcheggi della fiera. Info www.vitaallariaaperta.it Orario 10- 19; Ingresso: n. 5 - Via Maestri del Marmo - Ticket intero €7,00; ridotto €5,00; Ingresso gratuito per ragazzi fino a 12 anni e disabili