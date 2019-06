Ucina, al via il progetto `Certificazione produttori nautici`

Genova - E’ stato avviato il progetto “Certificazione Produttori Nautici – 100% Qualità Originale Italiana”, nato da una convenzione tra UCINA Confindustria Nautica e l’Istituto Tutela Produttori Italiani con l’obiettivo di adottare un marchio condiviso che attesti e valorizzi le Imprese i cui prodotti siano realizzati interamente in Italia.



Il marchio 100% Made in Italy, che sintetizza in sé valori rappresentativi della qualità produttiva, della creatività e dello stile italiano che la produzione della nautica da diporto italiana esporta con successo e della quale è leader mondiale riconosciuta, consente alle aziende di essere riconosciute e accreditate nel mondo per la qualità dei prodotti di cui vengono garantiti valore, prestigio e cura nei dettagli.



L’accordo tra l’Istituto e UCINA Confindustria Nautica – riconosciuta come titolare della rappresentanza del settore della nautica da diporto in Confindustria- vede già, insignite con il certificato di origine e qualità “100% Made in Italy”, tre aziende dell’Associazione: Foresti & Suardi, Gianneschi pumps and blowers e Razeto & Casareto.



La “Certificazione 100% Qualità Originale Italiana” viene rilasciata dall’Istituto per la tutela dei produttori italiani in linea con i parametri previsti dalla normativa italiana vigente (legge nr. 166 articolo 16 del 20 novembre 2009), e viene concessa a produzioni che abbiano i seguenti requisiti: siano ideati e fabbricati interamente in Italia, siano costruiti con materiali naturali di qualità, siano costruiti su lavorazioni tradizionali tipiche e, infine, siano realizzati nel rispetto del lavoro, igiene e sicurezza. L’Istituto, inoltre, gestisce il Registro nazionale dei Produttori Italiani.



Come previsto dal procedimento di certificazione le Aziende verranno anche accreditate all’estero affinché gli armatori internazionali possano riconoscere in questi prodotti la certificazione di origine e qualità 100% Made in Italy.