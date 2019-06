Ucina, Cecchi incontra Toninelli: «Vertice positivo»

Genova - Si è svolto oggi a Genova l’incontro fra il neo eletto Presidente di UCINA Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, e il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. Fra i temi dell’incontro il Decreto correttivo al Codice della nautica, finalizzato a completare l’opera di semplificazione normativa ottenuta da UCINA con il Decreto legislativo 229/2017, e l’implementazione del registro telematico.



Adempimenti - «In particolare, UCINA richiede, con riferimento alle dotazioni di sicurezza, la semplificazione di alcune prescrizioni per le unità che navigano in acque SAR italiane e che si dotano di dispositivi di geolocalizzazione; relativamente agli adempimenti amministrativi, snellimenti degli adempimenti per le unità da diporto in uso commerciale anche per i natanti; con riferimento alle professioni, l’introduzione della distinzione tra la figura dell’istruttore professionale di vela e le attività sportive dilettantistiche; per le infrastrutture, il riconoscimento del dry storage come strutture della nautica da diporto. Non ultima la questione della guida senza patente di alcuni motori 2 tempi a iniezione diretta, a oggi esclusi».



Settore - «Ringrazio il signor Ministro – che ho già invitato all’inaugurazione del Salone Nautico il prossimo 19 settembre – per l’attenzione che mi ha voluto riservare all’indomani della mia nomina al vertice dell’Associazione di categoria di Confindustria - commenta soddisfatto Cecchi - è stato un incontro più che positivo, anzi direi operativo, perché il Ministro era perfettamente informato di tutti i dossier che riguardano lo sviluppo del settore».