Ucina, Saverio Cecchi designato alla presidenza

Genova - Il Consiglio Generale di UCINA Confindustria Nautica, riunitosi quest’oggi, 14 maggio 2019, ha indicato Saverio Cecchi quale Presidente designato dell’Associazione per il quadriennio 2019 – 2023. L’elezione sarà deliberata dall’Assemblea dei Soci del prossimo 20 giugno in occasione della Convention UCINA Satec.



Attività - La nomina, come previsto dallo Statuto di UCINA Confindustria Nautica, è espressione dell’attività di consultazione coordinata dalla Commissione di Designazione. L’attività è stata attuata secondo le procedure statutarie e regolamentari dell’Associazione e in stretta aderenza alla normativa confindustriale, e ha riguardato una percentuale altamente significativa di Aziende (80,6%) rappresentanti la quasi totalità dei voti (95,5%). Al termine della consultazione, la Commissione ha presentato al Consiglio un unico candidato.



Carriera - Saverio Cecchi è entrato a far parte del Consiglio Direttivo di UCINA Confindustria Nautica nel 1990 ed è stato Presidente di Settore, Vice Presidente e, dal 2013, è Presidente dei Proboviri dell’Associazione. Presidente di BCS prima e, poi, Amministratore delegato di Twin Disc Italia fino al 2012, attualmente è membro del Cda di GP Yachts S.p.A. Con 30 anni di vita associativa alle spalle, i punti fondanti del programma di Cecchi sono l’esperienza, lo spirito di servizio, il rafforzamento della squadra e i valori associativi. «Ringrazio Carla Demaria per tutto ciò che ha fatto: senza la sua difesa dei valori dell’Associazione e la sua energia, che ha trascinato tutta la squadra, non saremmo qui a parlare di futuro – ha commentato Saverio Cecchi - Un ringraziamento speciale va, inoltre, agli altri due candidati, Piero Formenti e Andrea Razeto, amici che stimo moltissimo e che hanno permesso di presentare in Consiglio un unico candidato, a dimostrazione della forza e della coesione di UCINA».