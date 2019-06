Vertenza Moody, oggi pomeriggio incontro in Confesercenti

Genova - «In merito alla vertenza Moody, oggi pomeriggio le organizzazioni sindacali confederali si incontreranno alle ore 17.00 presso la sede di Confesercenti Genova in Via Balbi 38b, a seguito dell'ormai noto crack Fogliani. Il confronto si riapre, dopo una sospensione tecnica richiesta dai sindacati lo scorso 28 maggio, con Hi Food Genova, azienda di ristorazione fortemente interessata al rilevamento dello storico bar del centro cittadino, e alla presenza della società cedente Azzurra 95»: così Maurizio Fiore, Filcams Cgil Genova e Liguria.



Accordo - «La prospettiva fattiva è quella di raggiungere un accordo che permetta la riapertura del locale e la salvaguardia dei 34 lavoratori interessati, con tutto il loro bagaglio di diritti pregressi e di professionalità - aggiunge - L'incontro odierno si preannuncia lungo e articolato proprio al fine di inserire nell'accordo tutte le specifiche necessarie a soddisfare le richieste che da subito i sindacati hanno messo sul tavolo di trattativa. Auspicando di uscire da Confesercenti con una chiusura positiva dell'accordo, come di fatto prospettiamo, crediamo di aver lavorato nella giusta direzione e ci aspettiamo che le lavoratrici e i lavoratori, rimasti senza lavoro a seguito del fallimento dello scorso 26 febbraio 2019, possano finalmente ritrovare la fiducia in un futuro occupazionale stabile».