Via ai saldi, il decalogo per evitare spiacevoli sorprese

L'associazione dei consumatori Adiconsum ha stilato un vademecum per l'acquisto consapevole

Genova - Sono partiti anche in Liguria i saldi invernali che proseguiranno fino al 18 febbraio. Per informare i cittadini Adiconsum ha presentato un decalogo con tutto quello che c’è da sapere per effettuare un acquisto consapevole del giusto rapporto qualità/prezzo della merce.



Vademecum - Sull'oggetto in saldo deve essere sempre riportato il prezzo d'origine non scontato, la percentuale di sconto applicata e il prezzo finale; è meglio diffidare di quei negozi che espongono cartelli con sconti esagerati e fare riferimento a negozi già conosciuti per acquistare la merce in saldo; fate attenzione all'eventuale presenza di merce venduta a prezzo pieno insieme alla merce in sconto; confrontate i prezzi con quelli di altri negozi, magari annotando il prezzo di un capo o della merce a cui si è interessati; verificate che il prodotto offerto in vetrina sia lo stesso che verrà presentato in negozio; anche nel periodo dei saldi i negozianti che espongono il relativo logo dei pagamenti elettronici (bancomat e carte di credito) sono tenuti ad accettarli; diffidate dei capi di abbigliamento che possono essere solo guardati e non provati, anche se è a discrezione del commerciante consentire o meno di fare provare la merce; ricordate che il negoziante è obbligato al cambio del prodotto solo ed esclusivamente nel caso presenti un difetto; il cambio del colore o del modello è, invece, a discrezione del commerciante. Adiconsum consiglia di prendere eventualmente accordi col negoziante in fase di acquisto; conservate sempre lo scontrino per eventuali cambi; qualora il commerciante si rifiuti di cambiare un articolo difettoso in saldo o non voglia restituirvi i soldi, rivolgetevi alla Polizia Municipale e segnalate il caso alle sedi territoriali Adiconsum (indirizzi su www.adiconsum.it)»