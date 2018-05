Volano i servizi per i turisti, +75% rispetto allo scorso anno

Assessore Paola Bordilli: «Il lavoro che abbiamo svolto con i gestori delle OTA – on line Agencies ci sta ripagando con ottimi risultati»

Genova - Da aprile ad oggi, record di prenotazioni su GetyourGuide, una delle piattaforme di ricerca e acquisto di servizi turistici più utilizzate dai city breakers che prenotano individualmente la vacanza. I servizi turistici organizzati dall’Assessorato al Turismo del Comune di Genova – la visita al centro storico, l’audioguida e la visita dei Palazzi dei Rolli – hanno infatti fatto registrare un aumento del 75% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.



Turismo - «Il lavoro che abbiamo svolto con i gestori delle OTA – on line Agencies – dice l’Assessore al turismo Paola Bordilli – ci sta ripagando con ottimi risultati. Cresce infatti la visibilità della città sui motori di ricerca internazionali (Getourguide, Ceteez, Musement ed altri ancora) sia per l’intenso lavoro di relazione con i gestori, nel tentativo di spingere la destinazione, sia per l’aumento dei servizi offerti e presenti sulle piattaforme, che rendono sempre più appetibile la nostra città».



Offerte - Aumentano e si diversificano infatti le esperienze che la città è in grado di offrire ai turisti, dalla visita culturale all’outdoor, dall’esperienza culinaria a quella sensoriale delle visite ai Parchi di Nervi o all’interno di Villa Pallavicini. «Tutto questo “fermento” di idee e proposte – sottolinea Bordilli – non fa che arricchire il fascino della città ed i turisti sembrano essersene accorti. Lo vediamo anche dai giudizi lusinghieri lasciati presso i nostri uffici di Accoglienza che monitorano costantemente la soddisfazione dell’utenza sulle principali OTA e sui canali social, per verificare la performance dei singoli prodotti/servizi turistici ed il livello di gradimento degli stessi. Proprio nell’ottica di un ampliamento e miglioramento del servizio – conclude l’assessore al turismo – l’Ufficio IAT di via Garibaldi il giorno 19 maggio, in occasione dei Rolli Days e della notte dei Musei resterà aperto fino alle ore 23 per dare un segnale di attenzione ai partecipanti all’evento, come del resto già accaduto in occasione del Capodanno».