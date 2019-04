Volotea festeggia il secondo anniversario della sua base a Genova

Intanto in arrivo quattro nuove rotte per l'estate

Genova - Volotea, la compagnia aerea che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa basata a Genova, soffia sulla seconda candelina dall'inaugurazione della sua base al Cristoforo Colombo e vola sempre più in alto. Per il 2019, infatti, la compagnia scende in pista a Genova con 4 nuovi collegamenti verso Malaga, Malta, Corfù e Pantelleria, per un totale di 20 rotte, 18 delle quali in esclusiva. Genova si riconferma, così, come un aeroporto di primaria importanza per la low-cost che, due anni fa, ha scelto di intensificare i suoi investimenti presso lo scalo, inaugurando qui la sua quarta base italiana. Ricchissima, infine, l'offerta di Volotea al Cristoforo Colombo: oltre 450.000 i posti in vendita presso lo scalo.



Rotte - «Genova ci sta regalando grandi soddisfazioni e siamo felici di offrire ai passeggeri liguri ben 4 nuove rotte per la prossima estate – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - I nostri collegamenti a Genova sono in esclusiva al 90%: delle 20 destinazioni collegate, ben 18 sono raggiungibili solo a bordo dei nostri aeromobili. Grazie ai nostri voli, quindi, puntiamo a offrire ai passeggeri liguri la possibilità di decollare verso una serie di destinazioni che, fino a pochi anni fa, non era raggiungibile dall'aeroporto senza fare scalo; al tempo stesso, ci impegniamo a supportare l'economia locale attraverso il potenziamento dei flussi turistici incoming verso la Liguria».



Lavoro - A Genova, inoltre, dove sono allocati 2 aeromobili, la compagnia offre lavoro a circa 50 dipendenti a livello locale e, per l'estate, il vettore sta valutando la possibilità di nuove assunzioni per far fronte ai mesi di più intenso traffico. L'offerta Volotea si attesta come la più ricca dello scalo, riconfermando la compagnia al primo posto per numero di destinazioni collegate.



Offerta - Dall'inaugurazione della sua base nel 2017, Volotea ha incrementato la sua offerta a Genova, lanciando 13 nuove rotte. La compagnia ha registrato un trend di crescita costante a Genova, proponendo, anno dopo anno, nuove destinazioni e rafforzando i volumi di passeggeri: dal 2012 a oggi sono circa 1.323.000 i viaggiatori che hanno scelto Volotea per i propri spostamenti. Quattro le nuove rotte annunciate da Volotea per Corfù (disponibile dal 4 giugno), Malaga e Malta (entrambe disponibili dal 5 giugno) e Pantelleria (dal 15 giugno), ma non è tutto: venerdì 19 aprile, per la gioia dei passeggeri liguri, il vettore ripristinerà anche i voli per Madrid.







Il poker di novità si va ad aggiungere ai classici collegamenti operati da Volotea presso lo scalo ligure per un totale di 20 destinazioni: Alghero, Brindisi, Cagliari, Catania, Lampedusa, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo e Pantelleria (novità 2019) in Italia e Ibiza, Malaga (novità 2019), Madrid, Minorca e Palma di Maiorca in Spagna, Atene, Corfù (novità 2019), Mykonos e Santorini in Grecia e Malta (novità 2019).



Destinazioni - «Siamo felici di festeggiare il secondo compleanno della base Volotea a Genova. Nel corso degli anni il rapporto tra l'Aeroporto di Genova e Volotea si è rafforzato costantemente, tanto che oggi è la prima compagnia per numero di destinazioni servite sul nostro scalo - commenta Paolo Odone, Presidente dell'Aeroporto di Genova – Le quattro rotte aggiunte quest'anno, per un totale di 20 destinazioni, confermano l'impegno di Volotea nel collegare sempre meglio la nostra regione al resto d'Italia e d'Europa, con ricadute estremamente importanti per la mobilità dei liguri, per il business e per il turismo da e per la nostra regione. Siamo grati a Volotea per la fiducia e il supporto nel migliorare l'accessibilità della Liguria e per un rapporto di partnership sempre più solido e costruttivo». Tutte le rotte da e per Genova sono disponibili sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio o chiamando il call center Volotea all'895 895 44 04.