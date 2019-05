Yacht & Garden, sabato 11 e domenica 12 maggio alla Marina Genova

Genova - Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019, dalle 10 alle 19, a Marina Genova si terrà la dodicesima edizione di Yacht&Garden, la mostra-mercato di fiori e piante del giardino mediterraneo. www.yachtandgarden.it



Tra gli appuntamenti nazionali più attesi del settore, nella suggestiva cornice di un contesto marino di grande prestigio, la manifestazione, che nel 2018 ha visto diecimila visitatori, quest’anno ospiterà oltre cento espositori tra i più qualificati d’Italia.



Passeggiando tra i moli, le banchine e le imbarcazioni ormeggiate in Marina, sarà possibile ammirare e acquistare essenze e fiori adatti al giardino mediterraneo: piante annuali, biennali e perenni fiorite, alberi e arbusti da bacca, piante cactacee e succulente, piante aromatiche e officinali, piante da frutto e da orto, agrumi e piccoli frutti, senza dimenticare particolarità come frutti antichi o sementi rare.



Intorno al tema del giardino e della natura, Yacht&Garden propone inoltre arredo ed antiquariato, attrezzatura da giardino, vasi e cesteria, stampe botaniche ed erbari antichi, tessuti, borse e cappelli, gioielleria e bigiotteria, libri, riviste e incontri con le associazioni.



Un programma ancora più ricco per questa edizione, che propone un ampio calendario di eventi collaterali, organizzati grazie alla collaborazione con importanti partner e istituzioni, per diffondere e valorizzare la “cultura del verde” attraverso l’arte.



Per tutta la durata della manifestazione, Yacht & Garden propone incontri con vivaisti selezionati, per approfondire la conoscenza e l’utilizzo di piante tintorie, ibridi di peonie, rose in cucina e in cosmesi, crassulacee, tillandsie, palme, agrumi e frutti antichi del giardino mediterraneo, piante mediterranee e acquatiche.



Sabato 11 maggio alle 10.30 al MarinaPlace l’incontro “Scienza in giardino: i segreti delle piante”, in collaborazione con Garden Club di Genova e A.G.I. (Associazione Giardini Italiani), farà scoprire il giardino sotto diversi punti di vista, attraverso i segreti delle piante e con uno sguardo rivolto alla scienza, mentre alle 17 “Il Gingko Biloba di Hiroshima a Genova” sarà l’occasione per presentare questa pianta nata dal seme di uno dei A-Bombed Tree sopravvissuti all’attacco atomico del 6 agosto 1945, segno di speranza e rinascita. L’incontro è organizzato Mondo Senza Guerre e Senza Violenza, Centro delle Culture Genova e Comitato per la Pace Rachel Corrie. Domenica 12 maggio alle 10.30, un appuntamento dedicato alla scoperta del territorio poterà alla luce la rinascita di Villa Duchessa di Galliera a Voltri, in collaborazione con l’Istituto “B. Marsano”, A.T.I. Villa Galliera e Associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera.