Zona Campi, aperte e raggiungibili le attività commerciali e le imprese

Lo comunicano assessori comunali al Commercio Paola Bordilli e alla Mobilità Stefano Balleari.

Genova - «La zona di Genova Campi non è isolata e gran parte delle attività commerciali e imprenditoriali sono operative, ad eccezione naturalmente di quelle situate in zona rossa»: lo comunicano gli assessori comunali al Commercio Paola Bordilli e alla Mobilità Stefano Balleari.



«Dal giorno del crollo del ponte Morandi le imprese di Campi hanno registrato un sensibile calo delle vendite – sottolineano Bordilli e Balleari – L’invito è a non cambiare le proprie abitudini di shopping e continuare a frequentare le attività presenti perché è fondamentale sostenere le attività locali, tra cui quelle di Campi».



Come raggiungere Genova Campi: arrivando dal centro cittadino, si percorre il ponte di Cornigliano e si gira a destra arrivati in piazza Massena per imboccare corso Perrone. Per chi proviene dal ponente genovese, giunti in piazza Massena si svolta a sinistra per corso Perrone.



Utilizzando i mezzi pubblici: provenendo dal centro città, si prende il bus della linea 63 al capolinea di via Avio in direzione Pontedecimo. Dalle delegazioni del ponente, prendere l’autobus della linea 1 e scendere alla fermata di piazza Massena, dove sarà possibile prendere l’autobus della linea 63, in direzione Pontedecimo.



«E’ importante garantire la tenuta economica della città – concludono gli assessori - e risulta fondamentale sostenere Il tessuto commerciale e imprenditoriale della zona».



Ricordiamo che da oggi è attivo un ulteriore infopoint al Centro civico Buranello dedicato alle imprese della zona di ponte Morandi nel quale dipendenti del Comune di Genova offrono supporto e danno indicazioni a chi è in difficoltà. Lo sportello, aperto dalle ore 9 alle 18, si aggiunge a quelli già attivi nella scuola Caffaro di via Gaz 3 e a Palazzo Tursi.



«Gli sportelli – sottolinea ancora l’assessore Bordilli - restano operativi per aiutare, informare e dialogare con le imprese e dar loro tutta l'assistenza possibile per la risoluzione delle loro problematiche».