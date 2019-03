A10, rallentamenti tra l´uscita di Pegli e la Genova Aeroporto: lunedì di passione per chi viaggia

Genova - Code intense e rallentamenti sulla A10, tra le uscite di Genova Pegli e Genova Aeroporto.



Traffico - Una vera e propria mattinata di passione per chi viaggia: questo lunedì 25 marzo si apre all'insegna del traffico sull'Autostrada dei fiori, la cui viabilità risulta congestionata fin dalle prime ore della mattinata, soprattutto nel tratto compreso tra le due uscite di Pegli e Sestri Ponente.

Code e rallentamenti di portata variabile anche in città, dove - rispettivamente a partire da venerdì sera e da domenica mattina - risultano altresì chiuse al traffico sia la rampa di accesso al casello di Genova Aeroporto del Lotto 10 (per permettere gli ultimi aggiustamenti in funzione dell'apertura ufficiale di domani) che corso Perrone, tra via Borzoli e via Perini (chiusura che, vento permettendo, consentirà la discesa in sicurezza della quinta trave gerber di Ponte Morandi).