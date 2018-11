Allarme dai sensori del Morandi, riaperta al traffico via 30 giugno

La via era stata chiusa ieri notte in via precauzionale

Genova - Intorno alle ore 9 di questa mattina è stata riaperta via 30 giugno, dopo la temporanea sospensione in via precauzionale. La riapertura è fondamentale per dare respiro ad una zona in cui è il traffico è congestionato e via 30 giugno è la principale direttrice della viabilità alternativa post-crollo Morandi.



Via 30 giugno è stata chiusa durante la notte per un'allerta scattata dai sensori del ponte Morandi. Nessun crollo si è verificato, ma i vigili urbani hanno chiuso la via alle 23.15 e non è stata riaperta, come accade generalmente per allarmi di questo tipo, nei venti o trenta minuti successivi.