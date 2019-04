AMT, il servizio durante le festività

Genova - Amt informa che nelle giornate di giovedì 18, venerdì 19, mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 26 aprile il servizio bus e la ferrovia a cremagliera di Granarolo osserveranno l’orario tipico del sabato. Nelle stesse giornate la metropolitana manterrà gli orari di apertura e chiusura dei giorni feriali, vale a dire prima corsa alle ore 5.00 e chiusura a mezzanotte, ma anch’essa con la frequenza del sabato. Ferrovia Genova Casella e Navebus seguiranno invece la normale programmazione.



Sabato 20 e sabato 27 aprile i servizi AMT osserveranno il normale orario del sabato; lunedì 22 e giovedì 25 aprile sarà in vigore, come di consueto, l’orario festivo.



Nella giornata di venerdì 26 aprile saranno aperti l’AMT Point di Palazzo Ducale, la biglietteria della stazione metro di Brignole e la biglietteria della stazione di Manin della ferrovia Genova Casella; attivo anche il call center del Servizio Clienti con il consueto orario dalle 8.15 alle 16.30. Saranno invece chiuse le biglietterie di via Bobbio 250r, di via Avio 9r e l’esattoria di via Bobbio 252r.