Amt, le limitazioni per danni provocati dal maltempo

Genova - A seguito di alberi caduti e altri problemi stradali, alcune linee bus Amt subiscono limitazioni di servizio. Di seguito i dettagli:



linea 31 in direzione centro deviata su via Piave

linea 65 retrocessa in via Val D'Astico

linea 71 retrocessa altezza località Granara

linee 48, 480 e 482 deviate sulla sponda destra del Bisagno

linea 189 non transita da via Rizzo

linea 192 retrocessa in via De Sanctis

linea 356 retrocessa in via Fratelli Cervi

servizio integrativo I15 non raggiunge Serino

fermo ascensore di Quezzi

ferma cremagliera di Granarolo, istituito il servizio bus sostitutivo G1

ferma funicolare del Righi, istituito il servizio bus sostitutivo F2

fermo ascensore Scassi, istituito bus HS

ferma Navebus.