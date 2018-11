Atp, le modifiche alla circolazione nell´entroterra

Genova - Le frane che in questi giorni hanno interessato il territorio della Città Metropolitana di Genova, sono causa di alcune modifiche al servizio svolto da Atp Esercizio con riferimento all’entroterra di Genova.



In particolare: a causa di una frana sulla SP6 le corse da/per Isoverde sono limitate alla sola tratta Genova Pontedecimo - Campora; a seguito della frana in località Badaracchi, sarà istituito un sevizio di navette con destinazione Genova e Torriglia secondo le seguenti modalità: le corse verso Genova partiranno da località Cugne ed arriveranno a Laccio, qui gli utenti potranno usufruire della coincidenza per Genova. Le corse partiranno da località Badaracchi ed arriveranno a Località Peasso, gli utenti potranno usufruire della coincidenza per Genova.