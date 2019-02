Cantiere alla Foce, stanotte scatta la rivoluzione del traffico: ecco cosa cambierà

Genova - Il cantiere per la messa in sicurezza del Bisagno sarebbe dovuto partire due settimane fa, poi con le varie allerte tutto è stato posticipato a lunedì, ma alla fine così non è stato. In un secondo momento si è poi parlato di farli iniziare nella notte tra martedì e mercoledì, ma anche in questo caso nulla di fatto: contrariamente a quanto precedente annunciato, infatti, alla fine l'inizio dei lavori è ancora dovuto slittare fino a oggi. Pare, infatti, che il cantiere aprirà i battenti proprio questa notte.



Il cantiere - Con l'inizio dei lavori scatta anche una vera e propria rivoluzione della viabilità, con le carreggiate di corso Buenos Aires dimezzate - da 4 a 2, con quella centrale dedicata solo a bus e taxi che viaggiano in direzione centro e quella verso levante per i privati e i bus -, il limite del 30 km/h nell'area di cantiere, il senso di marcia invertito in via Savona e via Barabino (direzione levante). All'incrocio tra via Diaz e viale Brigata Bisagno, invece, ci sarà l’obbligo di svolta a destra, mentre a centro strada della stessa viale Brigata Bisagno il transito sarà consentito solo verso levante, con conseguente obbligo di proseguire verso via Barabino. Infine, i mezzi con lunghezza maggiore di 6 metri che dovessero viaggiare su viale Brigate Partigiane in direzione monte - eccezion fatta per i bus - una volta all'incrocio con via Diaz saranno costretti a proseguire dritti.



Tempistiche - Il termine dei lavori - disguidi permettendo - è fissato tra circa cento giorni, ma pare che la modifiche in questione resteranno anche in seguito dovrebbero restare anche dopo.