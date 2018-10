Città Metropolitana, la situazione della viabilità sulla rete provinciale

Genova - In riferimento agli interventi in corso sulla rete provinciale, l’Unità di Crisi della Direzione Territorio e Mobilità di Città metropolitana di Genova, conferma essenzialmente quanto già comunicato con il tramite il bollettino n.53 delle ore 12:00 del 30 Ottobre 2018, ovvero: in zona Ponente (Arenzano-Cogoleto) sulla SP 66 di Sciarborasca è istituito un senso unico alternato alla prog. Km 0+600 mentre la SP 78 di Lerca è chiusa al km 1+100 per frana; in Val Trebbia la Sp 62 Franco Rolandi è chiusa all’altezza della prog.va km 7+500 in località Badaracchi, per esondazione di due rivi e per cedimento ciglio stradale, in attesa Ordinanza del Sindaco che autorizzi la ditta IRETI ad eseguire i lavori; in Val d'Aveto la SP 72 di Alpepiana a causa di cedimento muro a valle è percorribile a senso unico alternato nel Tigullio la SP227 di Portofino è chiusa per danni strutturali dovuti alla mareggiata (al km 4 e al km 5 ). Previsti tempi molto lunghi per la riapertura».



«Sono invece tutte percorribili le strade delle seguenti zone: Valle Stura (compresa Val d’Orba), Val Polcevera, Valle Scrivia, Val Bisagno, Val Fontanabuona, Val Graveglia e Sturla, Golfo Paradiso, Val Petronio e Levante (Moneglia). Su tutte le strade è possibile riscontrare la presenza di piccole pietre, foglie e rami».



«Sono stati allertati i referenti di zona, gli autisti dei mezzi pesanti e gli operatori dei mezzi meccanici, affinché, monitorino con attenzione le proprie zone di riferimento e siano pronti ad intervenire in caso di criticità».