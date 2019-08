Code, rallentamenti e traffico intenso: un altro lunedì di passione per i genovesi

Genova - La settimana si apre all'insegna di code e rallentamenti sulle autostrade genovesi.



La situazione in autostrada - Traffico intenso tra il bivio per la A12 Genova Est, mentre non mancano gli incolonnamenti tra Pegli e l'uscita di Genova Aeroporto. Disagi anche sulla A7, dove - all'altezza del casello di Bolzaneto - si è verificato un incidente in direzione Genova, causando code che vanno da Busalla al bivio con la A12.



La situazione sulla viabilità ordinaria - Non meno infelice è la situazione delle strade cittadine, tra cui le vittime preferite del traffico intenso rimangono la Guido Rossa, Lungomare Canepa e lo snodo per l'elicoidale. Ad aggiungere problemi, inoltre, un incidente verificatosi intorno alle 7 di questa mattina su via 30 Giugno, unica via al momento aperta per raggiungere la Valpolcevera.